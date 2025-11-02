На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Повсюду кровь»: в Англии мужчина с ножом атаковал пассажиров поезда

На востоке Англии двух человек задержали после поножовщины в поезде
true
true
true
close
Mina Kim/Reuters

На востоке Англии несколько человек пострадали во время поножовщины в поезде. Об этом пишет The Times.

Газета сообщает, что нападение произошло накануне вечером недалеко от станции Хантингдон в графстве Кембриджшир. Около 19:30 (22:30 мск) поезд отправился с вокзала в городе Питерборо. Спустя девять минут в службу спасения поступил первый звонок.

Очевидец нападения рассказал, что видел мужчину с большим ножом и «повсюду была кровь». Люди пытались спрятаться в туалетах, кричали и топтали друг друга, пытаясь убежать. Поезду пришлось сделать экстренную остановку. В итоге полиция арестовала двух человек, несколько пассажиров были госпитализированы.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что его сильно обеспокоил «ужасный инцидент» в поезде поблизости от Хантингдона и призвал людей на месте происшествия следовать указаниям правоохранителей.

В середине октября в Татарстане женщина с ножом повредила колесо автомобиля, а потом атаковала одного из приехавших на место происшествия полицейских. Правоохранители неоднократно призывали ее прекратить противоправные действия. Но она угрожала им, оказывала активное физическое сопротивление и пыталась ранить одного из полицейских. В итоге правоохранителю пришлось воспользоваться табельным огнестрельным оружием. После этого женщину доставили в больницу с ранением ноги.

Ранее мужчину зарезали на заупокойной службе в армянской церкви.

