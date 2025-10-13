В Татарстане женщина с ножом атаковала прибывших на вызов полицейских

В Татарстане женщина с ножом напала на приехавшего на вызов полицейского

В Татарстане женщина с ножом повредила колесо автомобиля, а потом атаковала одного из приехавших на место происшествия полицейских. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В посте уточняется, что инцидент произошел ночью 11 октября. Правоохранители неоднократно призывали женщину прекратить противоправные действия. Но она угрожала им, оказывала активное физическое сопротивление и пыталась ранить одного из полицейских. В итоге правоохранителю пришлось воспользоваться табельным огнестрельным оружием. После этого женщину доставили в больницу с ранением ноги. По факту произошедшего проводится проверка.

На прошлой неделе полицейские задержали в Москве 36-летнего мужчину, который, угрожая ножом, отобрал Hyundai у водителя, чтобы поехать в ночной клуб. Машину обнаружили в Наставническом переулке. Мужчина, которого поместили под стражу после разбойного нападения, имеет судимость.

Ранее мужчину зарезали в церкви во время заупокойной службы по крестнику.