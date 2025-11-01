В суд направлено дело о растрате 7,5 млрд рублей «Роснано»

ГП направила в суд дело в отношении Кушнарева о растрате ₽7,5 млрд «Роснано»

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о растрате 7,5 млрд рублей компании «Роснано». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с апреля 2013 по март 2021 года Юрий Удальцов, в разные годы занимавший руководящие должности компании, и Андрей Кушнарев, являясь управляющим директором по инвестиционной деятельности в «Роснано» и гендиректором «КРОКУС НАНОЭЛЕКТРОНИКА», а также неустановленные лица, растратили вверенные Удальцову денежные средства «Роснано» на сумму более 7,5 млрд рублей.

Эти средства предназначались для реализации проекта магниторезистивной оперативной памяти. Фигуранты дела достоверно знали, что возглавляемая Кушнаревым компания фактически не сможет реализовать указанный проект, отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Кушнарев находится под стражей, Удальцов объявлен в международный розыск.

В апреле Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Анатолия Чубайса и ряда бывших руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб. Обеспечительные меры наложены по иску самой госкорпорации, требующей взыскать убытки, вызванные решениями ее прежнего менеджмента.

Ранее Путин заявил о финансовом оздоровлении «Роснано».