Массовый отток преподавателей и студентов с Украины назвали угрозой нацбезопасности

В минобразования Украины назвали угрозой нацбезопасности отток студентов в ЕС
Umit Bektas/Reuters

Массовый отток студентов и преподавателей украинских вузов за границу представляет угрозу для национальной безопасности страны. Об этом заявил заместитель министра образования Украины Николай Трофименко, пишет агентство «РБК-Украина».

«Многие преподаватели и студенты уехали в Европу... Это огромная задача, которая стоит на уровне вопросов национальной безопасности. Этот весь колоссальный человеческий ресурс мы можем потерять», — сказал он.

При этом чиновник не привел конкретных данных о масштабах потерь в образовательной сфере. Трофименко отметил, что структура поступающих в украинские вузы изменилась: в этом году среди первокурсников 52% составляют девушки и 48% — юноши, тогда как годом ранее соотношение было 45% к 55% соответственно.

14 октября украинский министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что с 2022 года около 1,7 млн молодых людей покинули Украину. По его словам, значительная часть этих людей уехала за границу для учебы и не смогла вернуться.

В конце сентября депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что менее чем за месяц страну покинули 40 тысяч юношей в возрасте от 18 до 22 лет.

По данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 млн человек, что привело к обезлюдению некоторых регионов и массовому оттоку молодежи.

Ранее на Украине назвали главные причины бегства украинцев из страны.

