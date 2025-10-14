На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минмолодежи Украины сообщило о массовом выезде молодежи за границу

Министр Бедный: с 2022 года с Украины выехали 1,7 млн молодых людей
Gleb Garanich/Reuters

С 2022 года около 1,7 млн молодых людей покинули Украину. Об этом сообщил украинский министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

По его словам, значительная часть этих людей уехала за границу для учебы и не смогла вернуться.

Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что около 90% выехавших молодых людей вряд ли вернутся в страну. Кабмин в конце августа разрешил выезд за границу мужчинам 18–22 лет, хотя ранее для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действовал запрет в период военного положения. За уклонение от мобилизации в Украине предусмотрено уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

Воскобойник также уточнял, что около 1,5 миллиона украинских детей уехали за границу в поисках качественного образования и лучших возможностей для заработка. По прогнозам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, к 2033 году население страны может составить максимум 35 миллионов человек, а вернуть удастся лишь часть выехавших граждан.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявлял, что менее чем за месяц страну покинули 40 тысяч юношей в возрасте от 18 до 22 лет.

По данным ООН, с конца февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 млн человек, что привело к обезлюдению некоторых регионов и массовому оттоку молодежи.

Ранее стало известно, что украинцы платят McDonald's тысячи долларов, чтобы не отправляться на фронт.

