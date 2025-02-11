Закрытые границы Украины с другими странами и ужесточение мероприятий украинских властей по мобилизации населения стали главными причинами, почему граждане покидают страну. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на депутата Рады Георгия Мазурашу.

«Закрытые границы и «позорная бусификация» — главные причины, почему украинцы бегут из страны и не возвращаются», — говорится в сообщении издания.

По словам депутата Рады, именно эти факторы оказывают на жителей Украины большее влияние, чем обстрелы.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных киевлян писало, что взятка ТЦК или руководству предприятия за «серую» бронь от мобилизации составляет $15 тыс. — примерно столько могут заплатить не желающие воевать жители Киева.

Также 11 февраля возглавляющий генеральный директората Еврокомиссии (ЕК) по расширению и восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман призвал Киев задуматься о целесообразности военного положения.

Ранее Зеленский заявил, что не боится выборов на Украине.