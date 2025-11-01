На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве на 60 млн рублей

МВД: задержаны пять подозреваемых в мошенничестве с ипотекой на 60 млн рублей
true
true
true

Полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве с ипотекой на строительство на сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что злоумышленники подыскивали граждан и под предлогом заработка склоняли их к участию в криминальной схеме», — говорится в сообщении.

Сообщается, что схема была реализована через один из крупнейших российских банков, куда направлялись заявки на ипотеку по специальной государственной программе, оформленные от лица заемщиков с ложными данными о трудовой деятельности и доходах.

Волк отметила, что после получения средств задержанные предоставляли банку фиктивные отчеты и фотографии со стройки — были возведены макеты зданий, выполненные из фанеры и досок и отделанные пластиком.

В результате преступления банку был причинен ущерб свыше 60 миллионов рублей. Полиция провела обыски на территории Дагестана, Северной Осетии и Московского региона. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Предполагаемый организатор схемы арестован, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде.

Ранее мошенники оформили на россиянина ипотечный и автокредиты на 10 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами