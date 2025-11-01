Полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве на 60 млн рублей

МВД: задержаны пять подозреваемых в мошенничестве с ипотекой на 60 млн рублей

Полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве с ипотекой на строительство на сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что злоумышленники подыскивали граждан и под предлогом заработка склоняли их к участию в криминальной схеме», — говорится в сообщении.

Сообщается, что схема была реализована через один из крупнейших российских банков, куда направлялись заявки на ипотеку по специальной государственной программе, оформленные от лица заемщиков с ложными данными о трудовой деятельности и доходах.

Волк отметила, что после получения средств задержанные предоставляли банку фиктивные отчеты и фотографии со стройки — были возведены макеты зданий, выполненные из фанеры и досок и отделанные пластиком.

В результате преступления банку был причинен ущерб свыше 60 миллионов рублей. Полиция провела обыски на территории Дагестана, Северной Осетии и Московского региона. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Предполагаемый организатор схемы арестован, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде.

