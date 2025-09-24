Мошенники оформили на россиянина ипотечный и автокредиты на 10 млн рублей

В Республике Бурятия 23-летний житель Улан-Удэ едва не потерял около 10 млн рублей из-за аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Мошенники целый день общались с молодым человеком: убедили его зарегистрироваться на финансовой платформе, заполнить заявление от руки и передать его неизвестным. После этого мужчину попросили сформировать и отправить отчет кредитной истории, выяснить в приложениях банков лимиты по возможным кредитам. Также его убедили выйти из банковских приложений и передать данные своих банковских карт. Молодой человек послушно выполнял все, что ему говорили, в том числе называл коды для подтверждения по кредитным операциям.

Вечером разговор молодого человека с аферистами услышал его отец. Мужчина отобрал у сына телефон, объяснив, что тот попал под влияние злоумышленников.

«Только тогда гражданин понял, что стал жертвой аферы. Проверив свои банковские приложения, он обнаружил, что на его имя в одном из банков была одобрена ипотека на сумму свыше 9 миллионов рублей, а в другом — автокредит на 500 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. В МВД отметили, что доступ к банковским кабинетам мужчины заблокирован в целях безопасности.

Ранее в Нижнем Новгороде 39-летняя женщина отдала мошенникам 10 млн рублей.