Bild сообщила о попытке продать украденные из Лувра украшения

Грабители, в октябре укравшие из парижского Лувра украшения, пытались продать драгоценности, принадлежащие музею, израильской охранной фирме CGI Group через даркнет. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на главу фирмы Цвика Наве.

«Через пять дней после ограбления Лувра с нами через официальный сайт CGI Group связался человек, который назвал себя представителем грабителей. Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ», — сказал Наве.

При этом, по данным издания, CGI ранее была нанята анонимным лицом, которое было тесно связано с Лувром, для поиска грабителей и похищенных ими драгоценностей. Директор фирмы заявил, что CGI Group согласилась на предложение представителя грабителей; после долгих переговоров и проверок выяснилось, что у неизвестного есть «как минимум часть украденных вещей».

«Мы сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже. Бюрократические проволочки помешали вернуть хотя бы часть произведений искусства», — отметил Наве.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.

Ранее во Франции сообщили о росте угрозы преступлений для музеев и церквей.