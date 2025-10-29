На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции опасаются роста ограблений в музеях и церквях

RTL: во Франции предупредили о возросшей угрозе ограблений в музеях и церквях
Benoit Tessier/Reuters

Власти Франции предупредили о возросшей угрозе преступлений в музеях и церквях страны. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на данные службы информации, разведки и стратегического анализа в области организованной преступности.

«Французские музеи, церкви и частные лица все чаще становятся целями (преступлений. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Автор публикации указывает, что после инцидента в Лувре угроза ограблений распространяется на все французские музеи. Специалисты считают, что особенно ценны предметы искусства и работы из дорогих материалов, включая золото.

Правоохранительные органы предупреждают, что преступники могут вербовать исполнителей ограблений через социальные сети и зашифрованные мессенджеры.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат обнаружили сломанным на улице.

Ранее полиция задержала половину грабителей Лувра.

