В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сразу несколько воздушных гаваней накануне вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Только этим утром в аэропортах Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна) и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В ночь на 31 октября свою работу приостановил также аэропорт Калуги.
По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 130 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.
Ранее в аэропорту Вильнюса продлили прием и отправку самолетов.