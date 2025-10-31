В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сразу несколько воздушных гаваней накануне вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Только этим утром в аэропортах Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна) и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 31 октября свою работу приостановил также аэропорт Калуги.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 130 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Ранее в аэропорту Вильнюса продлили прием и отправку самолетов.