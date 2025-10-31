На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Вильнюса продлили прием и отправку самолетов

ТАСС: закрытие аэропорта Вильнюса продлили на два часа
true
true
true
close
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Авиационные власти Литвы продлили ориентировочно на два часа закрытие международного аэропорта Вильнюса, прекратившего работу из-за зафиксированных в воздушном пространстве «неизвестных объектов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе аэропорта.

Он рассказал, что аэропорт закрыт ориентировочно до 2:05 мск.

На сайте воздушной гавани отмечается, что решение о приостановке работы было принято в связи «в связи с пролетом воздушного шара (или воздушных шаров) в сторону вильнюсского аэропорта». Рейсы были перенаправлены на посадку в Ригу и Каунас.

Аэропорт Вильнюса приостановил работу вечером 30 октября.

26 октября агентство Reuters со ссылкой на Национальный кризисный центр Литвы сообщило, что власти республики закрыли для полетов международный аэропорт Вильнюса. Решение было принято из-за появления в воздушном пространстве нескольких объектов, скорее всего являвшихся воздушными шарами — метеорологическими зондами.

Ранее дроны парализовали аэропорт в Германии.

