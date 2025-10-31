Минобороны сообщило об уничтожении 130 украинских дронов за ночь над Россией

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 130 беспилотных летательных аппаратов, которые запустили со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября. Наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 31, еще 21 уничтожен над Воронежской и 14 над Белгородской областями. Кроме того, девять дронов сбили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом.

Этой ночью в Ярославле и Владимире услышали около 10 взрывов, предварительно, силы ПВО сбивали воздушные цели. Взрывы начались около 4:50 мск на севере Ярославля. Очевидцы рассказали, что слышали 5–7 взрывов и звук мотора в небе. Кроме того, о серии взрывов и вспышках в небе сообщили жители Владимира.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты.