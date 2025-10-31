На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об уничтожении 130 украинских дронов за ночь над Россией

Минобороны: за ночь над Россией сбили 130 украинских беспилотников
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 130 беспилотных летательных аппаратов, которые запустили со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября. Наибольшее число беспилотников было сбито над Курской областью — 31, еще 21 уничтожен над Воронежской и 14 над Белгородской областями. Кроме того, девять дронов сбили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, шесть — над Липецкой и Ярославской, пять — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Калужской, два — над Рязанской и один — над Московским регионом.

Этой ночью в Ярославле и Владимире услышали около 10 взрывов, предварительно, силы ПВО сбивали воздушные цели. Взрывы начались около 4:50 мск на севере Ярославля. Очевидцы рассказали, что слышали 5–7 взрывов и звук мотора в небе. Кроме того, о серии взрывов и вспышках в небе сообщили жители Владимира.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами