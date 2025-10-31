Три российских аэропорта восстановили работу

Росавиация: в аэропортах Тамбова, Ярославля и Волгограда сняли ограничения

В аэропортах Тамбова (Донское), Ярославля (Туношна) и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения в авиагаванях вводили для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 31 октября свою работу приостановил также аэропорт Калуги.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 130 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников над Ярославлем.