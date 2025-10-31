Уральское издание Ura.ru могут продать. Переговоры с потенциальными покупателями уже идут, сказала главный редактор портала Диана Козлова в беседе с газетой «Коммерсантъ».

«Сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями. Среди них есть как госструктуры, так и коммерческие организации», — сказала она.

По словам медиаменеджера, после ареста редактора издания Дениса Аллаярова по делу о взятке и обысков в редакции, журналисты работают в прежнем режиме.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест Аллаярову на полгода. Аллаяров и его адвокаты просили отпустить журналиста под домашний арест. Он заявил, что не пытался скрыться и имеет хроническое заболевание пиелонефрит, а также нуждается в постоянном приеме лекарств.

Аллаярову продлили меру пресечения по делу о передаче взятки родному дяде, бывшему начальнику отдела угрозыска Андрею Карпову. Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у родственника. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

До этого бывший полицейский Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от Аллаярова, заключил досудебное соглашение.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.