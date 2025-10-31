На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о сокращенной рабочей неделе в конце года

Нилов: россиян в конце года ждет двухдневная рабочая неделя
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной — понедельник и вторник. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он добавил, что среда, 31 декабря, является предновогодним выходным днем.

«Новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели», — добавил Нилов.

Накануне депутат Госдумы Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что поддерживает предложение КПРФ сделать 7 ноября выходным, так как оно «воспринимается сегодня как день справедливости». При этом он назвал День народного единства, отмечаемый 4 ноября, «искусственным и выдуманным» праздником и призвал сделать его рабочим днем.

До этого депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявили о желании внести законопроект об объявлении 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции.

Ранее Милонов поспорил с коммунистами о выходном 7 ноября.

