«День траура»: Милонов поспорил с коммунистами о выходном 7 ноября

Милонов выступил против идеи КПРФ о выходном 7 ноября, назвав его днем траура

День Октябрьской революции 7 ноября — это не праздник, а день траура, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он отреагировал на инициативу партии КПРФ сделать этот день выходным.

«Нет информации о том, в каких странах день траура является выходным. Считаю, что обе даты февральского и октябрьского переворота должны стать памятными датами национального траура», — сказал Милонов.

До этого депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявили о намерении внести законопроект об объявлении 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции. По мнению авторов инициативы, этот шаг повысит осведомленность россиян о ключевых событиях XX века и укрепит их сплоченность.

Ранее в Госдуме предложили сделать День справедливости 7 ноября выходным вместо Дня народного единства.