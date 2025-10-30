В Госдуме предложили сделать День справедливости 7 ноября выходным вместо Дня народного единства

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что поддерживает предложение КПРФ сделать 7 ноября выходным, так как оно «воспринимается сегодня как день справедливости». При этом он назвал День народного единства, отмечаемый 4 ноября, «искусственным и выдуманным» праздником и призвал сделать его рабочим днем.

«7 ноября воспринимается сегодня как День справедливости. Те, кто считает справедливость экстремизмом и преступлением, конечно, против этого праздника и не допустят его восстановления. Те, кто считает справедливость сутью любого здорового общества, поддерживают этот праздник. Вместе с тем два выходных подряд — это перебор. Поэтому искусственный, выдуманный праздник 4 ноября надо сделать праздничным рабочим днем, а День справедливости 7 ноября — выходным. Кроме того, совершенно непонятно, почему КПРФ вопреки исторической норме не считает Октябрьскую революцию ни Великой, ни Социалистической. Это какое-то переписывание истории в монархическом стиле», — сказал Делягин.

До этого депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявили о желании внести законопроект об объявлении 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции.

По мнению авторов инициативы, этот шаг повысит осведомленность россиян о ключевых событиях XX века и укрепит их сплоченность.

Ранее Милонов поспорил с коммунистами о выходном дне 7 ноября.