В Госдуме предложили сплотить россиян еще одним выходным днем

В Думе захотели сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской соцреволюции
Eduard Korniyenko/Reuters

Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ (Коммунистической партии РФ) Геннадием Зюгановым намерены внести законопроект об объявлении 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

Там отмечается, что для этого нужно будет изменить статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

По мнению авторов инициативы, этот шаг повысит осведомленность россиян о ключевых событиях XX века и укрепит их сплоченность.

Зюганов отметил, что в Белоруссии 7 ноября уже официально является выходным днем.

«Законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века, включая парад 7 ноября 1941 года, который стал уникальным событием в мировой истории и переломным моментом в ходе Битвы за Москву, который приблизил победу советского народа в Великой Отечественной войне», — прокомментировал инициативу лидер КПРФ.

В конце сентября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать последний день года — 31 декабря — нерабочим на постоянной основе.

Ранее россияне рассказали, чем займутся в ноябрьские праздники.

