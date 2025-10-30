Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку самолетов

В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

В 19:06 приостановила работу воздушная гавань Калуги.

Ночью и утром 30 октября временно не работали аэропорты в Нижнекамске, Владикавказе, Магасе и Грозном. В настоящее время они принимают и отправляют самолеты в штатном режиме.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за «неопознанных объектов».