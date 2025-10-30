На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за «неопознанных объектов»

ТАСС: аэропорт Вильнюса закрыли из-за полетов неопознанных объектов
true
true
true
close
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за полетов «неопознанных объектов». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в диспетчерской службе авиагавани.

«Аэропорт закрыт, ориентировочно, до 21:05 по всемирному времени (00:05 мск пятницы), из-за неизвестных объектов в воздушном пространстве», — сказал собеседник агентства.

26 октября агентство Reuters со ссылкой на Национальный кризисный центр Литвы сообщило, что власти республики закрыли для полетов международный аэропорт Вильнюса. Решение было принято из-за появления в воздушном пространстве нескольких объектов, скорее всего являвшихся воздушными шарами — метеорологическими зондами.

22 октября этот аэропорт также приостанавливал работу. Причиной стали метеозонды, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Речь шла о нескольких десятках воздушных шаров.

Ранее дроны парализовали аэропорт в Германии.

