План «Ковер» введен в нескольких городах России

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в четырех городах РФ

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в четырех городах России. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Нижнекамска (Бегишево).

Кореняко уточнил, что соответствующая мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов самолетов.

В ночь на 30 октября сообщалось, что план «Ковер» введен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. Причина введения ограничения не называлась.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что подразделения противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

