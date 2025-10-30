На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
План «Ковер» введен в нескольких городах России

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в четырех городах РФ
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в четырех городах России. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса и Нижнекамска (Бегишево).

Кореняко уточнил, что соответствующая мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов самолетов.

В ночь на 30 октября сообщалось, что план «Ковер» введен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. Причина введения ограничения не называлась.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что подразделения противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.

