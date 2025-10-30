Названо число пострадавших в результате взрыва посылки в Киеве

Пять сотрудников «Укрпочты» пострадали при взрыве посылки в Киеве

В результате взрыва в сортировочном центре «Укрпочты» в Киеве пострадали пять сотрудников. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел при осмотре почтового отправления с запрещенным содержимым. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики, оказывающие помощь пострадавшим.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский подтвердил, что «взрыв произошел на сортировочном центре при контроле за пересылкой посылки с запрещенным содержимым», добавив, что сотрудникам удалось выявить и изъять еще одну опасную посылку.

По данным Таможенной службы Украины, взорвавшаяся посылка предназначалась для вывоза из страны.

Взрыв посылки в сортировочном центре «Укрпочты» в Соломенском районе Киева произошел в четверг, 30 октября. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в почтовое отправление.

20 октября в Киеве во дворе жилого дома взорвался автомобиль. Украинские СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 06:00 по московскому времени. При этом район, где произошел взрыв, не раскрывается. Владелец взорванной машины также неизвестен.

Ранее житель подконтрольного Киеву Запорожья подорвал женщину гранатой.