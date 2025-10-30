В Томской епархии опровергли призывы скрывать измены от жен

Томская епархия опровергла информацию о том, что митрополит Ростислав советовал супругам скрывать измены. В пресс-службе заявили, что слова архиерея о разумном подходе к признаниям были вырваны из контекста, сообщает издание «Подъем».

«Митрополит Ростислав не призывает и не советует обманывать. Заголовки вырваны из контекста. Его Высокопреосвященство говорит о том, что человек должен прежде всего покаяться в содеянном», — пояснили в епархии.

В первоначальном интервью митрополит отмечал, что быть честным не означает «на каждом углу каждого оповещать о том, что было в нас», призывая поступать «разумно». В епархии подчеркнули, что речь шла именно о необходимости покаяния и совета со священником.

30 октября митрополит Томский и Асиновский Ростислав посоветовал мужчинам, изменившим женам, не делиться этим с супругами, а обратиться к церкви. Священнослужитель пояснил, что честность не означает необходимости «на каждом углу рассказывать о своих проступках». По его словам, гораздо важнее очистить совесть через таинство покаяния и исповедь.

