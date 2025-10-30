На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Томской епархии опровергли призывы скрывать измены от жен

Томская епархия: митрополит Ростислав не советовал скрывать измены от жен
true
true
true
close
Motortion Films/Shutterstock/FOTODOM

Томская епархия опровергла информацию о том, что митрополит Ростислав советовал супругам скрывать измены. В пресс-службе заявили, что слова архиерея о разумном подходе к признаниям были вырваны из контекста, сообщает издание «Подъем».

«Митрополит Ростислав не призывает и не советует обманывать. Заголовки вырваны из контекста. Его Высокопреосвященство говорит о том, что человек должен прежде всего покаяться в содеянном», — пояснили в епархии.

В первоначальном интервью митрополит отмечал, что быть честным не означает «на каждом углу каждого оповещать о том, что было в нас», призывая поступать «разумно». В епархии подчеркнули, что речь шла именно о необходимости покаяния и совета со священником.

30 октября митрополит Томский и Асиновский Ростислав посоветовал мужчинам, изменившим женам, не делиться этим с супругами, а обратиться к церкви. Священнослужитель пояснил, что честность не означает необходимости «на каждом углу рассказывать о своих проступках». По его словам, гораздо важнее очистить совесть через таинство покаяния и исповедь.

Ранее в Госдуме предложили принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами