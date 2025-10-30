Священник объяснил, когда стоит признаваться в измене

Митрополит Ростислав призвал мужчин не рассказывать об изменах и идти в церковь

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав посоветовал мужчинам, изменившим женам, не делиться этим с супругами, а обратиться к церкви. Об этом сообщил Telegram-канал «Расстрига».

Священнослужитель пояснил, что честность не означает необходимости «на каждом углу рассказывать о своих проступках». По его словам, гораздо важнее очистить совесть через таинство покаяния и исповедь.

Митрополит отметил, что признаваться в измене стоит лишь в том случае, если это поможет укрепить отношения. Однако, если подобное признание может привести к разрыву, «не всегда полезно это делать», подчеркнул он.

До этого протоиерей Михаил Швалагин предположил, что мужчины совершают преступления в основном из-за женщин. Он считает, что женщины нередко становятся источником зла и причиной ошибок, совершаемых мужчинами. По его словам, многие россияне вынуждены искать дополнительные заработки, чтобы удовлетворить материальные желания своих избранниц.

Ранее в Госдуме предложили принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ.