В Госдуме предложили принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ

Священнослужитель Кирилл Марковский заявил, что женщинам не нужно много денег и предложил им отдавать часть доходов на нужды церкви. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковала представителя РПЦ, — она считает, что такие заявления только отталкивают россиян от церкви.

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьезно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих. По нашей конституции церковь отделена от государства. И навязывать светскому обществу свое миропонимание по меньшей мере неэтично. А по большому счету, мне кажется, что это нарушение и церковных канонов», — заявила парламентарий.

Останина призвала РПЦ «урезонить» этические каноны для священнослужителей, чтобы они не оскорбляли женщин.

«Остается только надеяться, что данный священнослужитель не является отражением взглядов РПЦ на то, как должна жить женщина, сколько должна получать и на то, что молодые женщины должны отдавать все деньги на создание храмов. Поэтому я в который раз уже думаю, что внутри РПЦ, тому отделу, который занимается взаимодействием с обществом, пора бы урезонить и какие-то этические каноны ввести для самих священнослужителей, чтобы они не оскорбляли наших женщин и не отталкивали их от храма», — считает Останина.

До этого иерей Кирилл Марковский высказал мнение, что зарплата 100 тысяч рублей – «небогоугодная роскошь» для женщин. По его словам, 90 тысяч из этой суммы должны уходить на нужды храма. Позже священник заявил изданию «Подъем», что оговорился и имел в виду под роскошью зарплату в миллион рублей. При этом Марковский добавил, что даже 150 тысяч рублей для женщины – «вполне адекватно». Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил в разговоре с RTVI, что рассуждения священника РПЦ о женских зарплатах – частное мнение.

