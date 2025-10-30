На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев пригрозил иностранным СМИ за поездки в районы блокировки ВСУ

МИД Украины пригрозил иностранным СМИ в случае поездок в районы блокировки ВСУ
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина предупредила иностранные СМИ о юридических последствиях в случае их поездок в зону боевых действий в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.

По словам дипломата, Киев не доверяет инициативе России по организации таких пресс-туров и считает, что РФ может не выполнить взятые обязательства. Тихий подчеркнул, что подобные поездки будут расценены как нарушение украинского законодательства.

«Журналисты, которые посетят данные территории с российской стороны, нарушат украинское законодательство. За этим могут последовать репутационные и юридические последствия», — заявил Тихий.

В четверг Министерство обороны (МО) России получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения мест базирования в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы солдаты Вооруженных сил Украины.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пригрозил уволить командиров на Красноармейском направлении.

