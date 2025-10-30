Сырский пригрозил уволить командиров ВСУ на Красноармейском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале пригрозил командирам подразделений, находящихся на Красноармейском направлении, жесткими мерами за невыполнение задач по обороне.

Он отметил, что каждый командир должен организовать качественное выполнение боевых задач. Сырский заявил, что строго предупредил офицеров о последствиях безответственного подхода к обороне.

«За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей», — написал главком ВСУ.

Кроме того, Сырский в очередной раз признал, что ситуация для ВСУ на Красноармейском направлении сложная и призвал усилить устойчивость обороны.

26 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему, что подразделения группировки российских войск «Центр» завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова. Он уточнил, что в окружение попала крупная группировка украинских войск, в которую входит 31 батальон.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путину предоставили полную информацию о текущей ситуации в зоне боевых действий. Обстановке на Купянском и Красноармейском направлениях был посвящен отдельный доклад.

Ранее стало известно, что главком ВСУ выехал на фронт.