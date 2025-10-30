Блогер Поздняков «воскрес» после слухов о его убийстве в Индонезии

Блогер Владислав Поздняков вышел на связь после новостей о своем убийстве и признался, что не умирал и в него не стреляли. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, Поздняков заявил, что инсценировал свое убийство из-за «дефицита новостей», чтобы дать подписчикам дофамин.

«Вы зависимые от инфоповодов! Вас уже не вставляет, вам новые войны подавай! <...> Вам подавай какие-то потрясения. <...> Я вам даю это, и в этом заключается мастерство админки. Истинное мастерство!» — заявил блогер.

29 октября в соцсетях распространились фотографии якобы расстрелянного в Индонезии российского блогера, основателя движения «Мужское государство» (организация признана в РФ экстремистской) Владислава Позднякова. На снимке у него видны пулевые отверстия на груди и шее, его футболка практически полностью залита кровью. Утверждалось, что мужчину расстреляли возле отеля Komodo Flores в 12:00. С тех пор он не публиковал посты в соцсетях и не выходил на связь.

В посольстве России в Индонезии заявили Baza, что не располагают информацией о смерти Позднякова. Подписчики блогера не поверили в его смерть, посчитав, что Поздняков подогревает внимание к своему каналу и хочет получить публикации в СМИ. Пользователи интернета обратили внимание на то, что на фото тело блогера расположено в неестественной позе, а пулевые отверстия выглядят подозрительно.

Это не первая история с «убийством» скандального блогера. Летом 2020 года в соцсетях распространилась информация, что Позднякова зарезали в Стамбуле. Через какое-то время Поздняков «воскрес» — вышел на связь в своем блоге, заявив, что инсценировал свою смерть.

