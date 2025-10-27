На блогера Леонардо Ди Ванче напали в центре Москвы из-за комментария

В Москве мужчина с бородой распылил в лицо блогеру Леониду Сквирскому (Леонардо Ди Ванче) перцовый баллончик и избил, когда он вместе с женой спускался в метро. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат пострадавшего Константин Ерохин, агрессор специально выслеживал блогера из-за критики в интернете. После нападения он выложил ролик с избиением в свой канал, чтобы «похвастаться» перед последователями.

«Началось все из-за того, что этот молодой человек записал ролик, где он пристает к подросткам в торговом центре, просит пояснить за шмот. И он как бы смеялся над этим, у него есть группа поклонников, там 5000 человек. Он туда выкладывал типа вот, шуганул. Потом он избил, как он написал, очкарика, какого-то человека на улице. То есть у него постоянно были такие стычки, и его там поддерживали. Какие-то нездоровые истории. Леонид в каком-то комментарии написал, типа, что ты к подросткам пристаешь? И он на Леню обиделся, подкараулил его и брызнул в лицо баллончиком. Леня просто 155 сантиметров ростом, шел с женой на свой День рождения. Он его забрызгал, а потом еще попытался избить. Если ты за правду весь, дерись один на один. Представляете, как жена себя чувствует? У нее на глазах мужа заливают перцовкой, он 40 минут не может открыть глаза, у него день рождения», — сказал он.

Ерохин отметил, что нападавший некоторое время выслеживал Сквирского. Блогер подал заявление в полицию.

«Это сталкер, это был второй раз. Первый раз Леня от него уехал на велосипеде. Когда они встретились, он сказал: «Наконец-то мы встретились», а потом он сразу выложил ролик в канал: «Все-таки я его настиг, он с телкой был, залил перцовкой». Он еще хватается перед пятью тысячами человек, какой он крутой. Кто те люди, которые одобряют? Человека забрызгать в метро, где может быть человек с астмой, жене Лени в глаза попало, если у человека конъюнктивит, линзы. Это оружие опасное. Леня стал натыкаться на прохожих, падать, он упал на колени, он его после этого ударил еще по голове, у него гематома. Мы пошли сразу после больницы, сняли побои, написали заявление в полицию», — добавил юрист.

Адвокат уточнил, что нападавший выключил телефон и скрывается – из-за этого его скорее всего объявят в розыск, а после задержания отправят в СИЗО.

«Возбудили дело сегодня по статье хулиганство на неустановленное лицо, но ищут этого молодого человека Владимира Шульженко. Он в ролике говорит, что его уже ищут, даже домой пришли, к соседям приходили и в магазин, где у него выставка была, приходили три раза. И он со связи пропал. По словам его знакомых, он не появляется дома. Ни жена его бывшая, ни друзья вообще не знают, где он, телефон выключен. Я ему написал через друзей, говорю: «Иди, сдавайся». Понятно, что это неприятно, но принеси извинения, зачем ты бегаешь. Человек сам себе еще накручивает, у него уже вторая часть хулиганка — уже до семи лет. Человек сам себя губит. Какой план? Из-за хулиганки убегать из страны? Его сейчас подадут в розыск. Если розыск, значит, СИЗО гарантировано», — подчеркнул он.

По словам Ерохина, Сквирский был бы настроен по отношению к агрессору «максимально толерантно», если бы тот извинился и компенсировал вред.

«Почему никто человеку сорокалетнему, у которого есть жена, есть ребенок, не скажет, зачем тебе это надо, зачем ты его бьешь. Я могу сказать, что я и Леонид были бы настроены максимально толерантно. Ты сделал, тебя задержала полиция, ты извинился, вред компенсировал деньгами, например — конечно, к тебе будут относиться нормально. Просто сейчас человек сам себе, скрываясь, понимая, что его преследуют, на себя навлекает», — заключил он.

Согласно заключению из больницы, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», после избиения у блогера были диагностированы ушиб затылка и конъюнктивит.

