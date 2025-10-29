В сети появились фото расстрелянного блогера Позднякова. В его смерть никто не поверил

Блогера-националиста, расиста и женоненавистника Владислава Позднякова якобы расстреляли в Индонезии. Фотографии его окровавленного тела разлетелись по соцсетям. Однако подписчики не верят в смерть мужчины и считают, что это очередной пиар или «прогрев» нового проекта. Раньше Поздняков уже инсценировал свою смерть от ножевого ранения в Стамбуле. Затем он «воскрес» и похвастался всплеском интереса к его персоне.

В соцсетях распространились фотографии расстрелянного в Индонезии российского блогера, основателя движения «Мужское государство» (организация признана в РФ экстремистской) Владислава Позднякова.

На снимке у Позднякова видны пулевые отверстия на груди и шее, его футболка практически полностью залита кровью. Утверждается, что мужчину расстреляли у отеля Komodo Flores в 12:00. С тех пор он не публиковал посты в соцсетях и не выходил на связь.

При этом в посольстве России в стране заявили Telegram-каналу Baza, что не располагают информацией о смерти Позднякова.

Подписчики блогера в его смерть не поверили: они считают, что Поздняков подогревает внимание к своему каналу и хочет получить публикации в СМИ. Кроме этого, на фотографиях тело расположено в неестественной позе, а пулевые отверстия выглядят подозрительно.

«Сильно румяный для трупа», — иронизируют комментаторы.

Также в индонезийских СМИ нет информации о стрельбе и убийстве туристов на острове Комодо.

«Позднякова не убили. Этот клоун разыгрывает историю, чтобы набрать подписчиков на свой тг-канал. Постоянно так делает. Не ведитесь», — написал в своем Telegram-канале украинский народный депутат Алексей Гончаренко.

Уже убивали в Стамбуле

Это не первая история с «убийством» скандального блогера. Летом 2020 года в соцсетях распространилась информация, что Позднякова зарезали в Стамбуле. Тогда же опубликовали фотографии «тела» с ножом в животе в подъезде, где якобы и произошло убийство.

«Связался с матерью Влада. Она подтвердила убийство. Все, что известно на данный момент, это то, что Влада несколько раз пырнули в подъезде собственного дома, в городе Стамбул. В Стамбуле, как я понял, он жил последние полгода. Умер он в реанимации, не приходя в сознание. О переправке тела мне неизвестно. Угрозы ему поступали по несколько тысяч ежедневно, особенно после того, как им заинтересовались в Чечне», — говорил источник издания «Подъем».

Тогда пользователи соцсетей тоже не поверили в реальность происходящего. Поздняков в постах утверждал, что живет в Восточной Европе, намекая на Польшу, негативно высказывался по отношению к восточным народам, поэтому вряд ли стал бы жить в Стамбуле. В Турции СМИ также не писали об убийстве россиянина.

Через какое-то время Поздняков «воскрес» — вышел на связь в своем блоге, заявив, что инсценировал свою смерть.

«Мой трюк с инсценировкой превзошел все наши возможные ожидания, и не в том, как была инсценирована смерть, а в том, какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и т. д.», — написал Поздняков.

По словам блогера, ему нанесли специальный грим и облили свиной кровью. Затем они подговорили администраторов нескольких Telegram-каналов помочь им в распространении ложной информации. Поздняков планировал дольше быть «мертвым», но к его матери пришли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Маркарян арестован. Но дело его живет? Шуму наделала история задержания скандального блогера Арсена Маркаряна. И неудивительно: он даже такой сюжет... 10 октября 00:08

Кто такой Поздняков?

Владислав Поздняков — российский блогер, основатель экстремистского движения «Мужское государство».

Он родился в Актюбинске 22 февраля 1991 года. По некоторым данным, учился в медицинском колледже, но никакой официальной информации о его образовании нет. Известно, что мужчина работал фитнес-тренером.

Его популярность в интернете началась с сообщества «Мужское государство» в соцсети «ВКонтакте» в 2016 году. Потом появился и Telegram-канал. В своих соцсетях Поздняков продвигает идеи «национал-патриархата», ненависти к женщинам, представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, разным расам и нациям.

Поздняков получил широкую известность в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, проводившегося в России. Мужчина выкладывал в соцсети видео с россиянками, которые якобы вели себя распутно на улицах. За это его приговорили к условному сроку, но вскоре статья за разжигание ненависти к женщинам была смягчена и суд отменил приговор.

Мужчина также неоднократно натравливал своих последователей на неугодных ему людей, им даже угрожали убийством. Так, в 2020 году подписчики мужчины загнобили Екатерину Фролову из Краснодара за усыновление темнокожего ребенка. В том же году он призывал к травле моделей, снявшихся в клипе группы Rammstein. Он говорил, что, «если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко».

Через год он переключился на атаку компаний, в рекламе которых снимались темнокожие актеры. Под удар попали «Ебидоеби» и «Тануки». Мужчина подговаривал подписчиков создавать ложные заказы и не оплачивать их, заваливать кафе негативными отзывами, а также публиковал личные данные совладельца «Ебидоеби» и актрис, снявшихся в рекламе. В результате сети понесли убытки. Компания «Тануки» подала в суд, и Позднякова обязали выплатить ей 158 тысяч рублей.

В 2021 году деятельность движения признали экстремистской и запретили его. Сам Поздняков не живет в России с 2019 года, он уехал из страны после суда по делу о разжигании ненависти.