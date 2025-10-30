На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК обвинил бывшего начальника подразделения РЖД в коррупции

СК: экс-начальник подразделения РЖД обвинен в получении взятки на 3 млн рублей
close
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Следственный комитет (СК) России обвинил бывшего начальника одного из подразделений РЖД в получении взятки на сумму 3 млн рублей, мужчина отрицает вину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в мае 2024 года мужчина согласовал планы грузоперевозок за денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве бывшему начальнику одного из подразделений ОАО «РЖД» предъявлено обвинение в получении взятки», — говорится в сообщении.

Дело фигуранта проходит по части 6 статьи 290 УК РФ. Кроме того, заключены под стражу взяткодатель и посредник топ-менеджера, на них также возбуждены дела.

21 октября Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина по обвинению в получении взятки в размере 12 млн рублей в 2020 году. Судья вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Глазырина до 22 ноября.

Ранее был задержан бывший начальник регионального УФСБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами