СК обвинил бывшего начальника подразделения РЖД в коррупции

Следственный комитет (СК) России обвинил бывшего начальника одного из подразделений РЖД в получении взятки на сумму 3 млн рублей, мужчина отрицает вину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в мае 2024 года мужчина согласовал планы грузоперевозок за денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве бывшему начальнику одного из подразделений ОАО «РЖД» предъявлено обвинение в получении взятки», — говорится в сообщении.

Дело фигуранта проходит по части 6 статьи 290 УК РФ. Кроме того, заключены под стражу взяткодатель и посредник топ-менеджера, на них также возбуждены дела.

21 октября Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина по обвинению в получении взятки в размере 12 млн рублей в 2020 году. Судья вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Глазырина до 22 ноября.

Ранее был задержан бывший начальник регионального УФСБ.