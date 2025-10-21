Суд в Санкт-Петербурге арестовал главу Центравтомагистрали

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина по обвинению в получении взятки в размере 12 млн рублей в 2020 году. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Глазырина до 22 ноября.

В пресс-службе отметили, что фигуранта дела задержали накануне.

По версии следствия, Глазырин, будучи заместителем начальника ФКУ «УПРДОР Северо-Запад», в июне 2020 года договорился с гендиректором частной компании о том, что поможет ей заключить государственный контракт на содержание сети автодорог общего пользования федерального значения в 2020-2021 годах. За оказанное содействие гендиректор фирмы и передал Глазырину взятку, считает следствие.

