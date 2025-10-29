Задержан бывший начальник регионального УФСБ

Задержан бывший начальник УФСБ по Новосибирской области Александр Колин. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

«Предварительно, его обвиняют во взяточничестве, а делом занимается военная контрразведка», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед уходом в отставку Колин руководил подразделением, следившим за работой силовых структур региона.

До этого во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку в сумме 150 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ему передала ранее судимая женщина. Обвиняемый, как утверждается, получил взятку за перевод на другой участок работы, где легче условия труда.

14 октября ульяновские силовики задержали начальника местного управления уголовного розыска МВД Сергея Дикамова. По данным журналистов, мужчину подозревают в получении взятки, а задержание проводили сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее в Воронежской области начальника миграционной службы МВД задержали за мошенничество.