На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержан бывший начальник регионального УФСБ

НГС: задержан бывший начальник УФСБ по Новосибирской области
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Задержан бывший начальник УФСБ по Новосибирской области Александр Колин. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

«Предварительно, его обвиняют во взяточничестве, а делом занимается военная контрразведка», — говорится в публикации.

Отмечается, что перед уходом в отставку Колин руководил подразделением, следившим за работой силовых структур региона.

До этого во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку в сумме 150 тысяч рублей. По версии следствия, деньги ему передала ранее судимая женщина. Обвиняемый, как утверждается, получил взятку за перевод на другой участок работы, где легче условия труда.

14 октября ульяновские силовики задержали начальника местного управления уголовного розыска МВД Сергея Дикамова. По данным журналистов, мужчину подозревают в получении взятки, а задержание проводили сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее в Воронежской области начальника миграционной службы МВД задержали за мошенничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами