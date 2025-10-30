На Украине ввели графики отключений электроэнергии

На всей территории Украины ввели графики отключений электроэнергии, которые будут действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени (с 09:00 до 20:00 мск). Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

Ведомство уточнило, что ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей: введены почасовые отключения, а также ограничения мощности для предприятий. Причиной стали новые повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Утром 30 октября издание «Страна.ua» писало о массированных ударах российских войск по четырем украинским теплоэлектростанциям: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В связи с повреждениями электросетей экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Киевской области, Одесской и Днепропетровской областях. Также перебои зафиксировали в других регионах страны.

Украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал, что перегрузка энергосистемы на Украине зимой может оставить бытовых потребителей без электричества на 20 часов в сутки.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.