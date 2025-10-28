Эксперт заявил, что зимой украинцам придется сократить потребление электричества

Эксперт Корольчук: украинцы зимой могут оставаться без света до 20 часов в сутки

Перегрузка энергосистемы на Украине зимой может оставить бытовых потребителей без электричества на 20 часов в сутки. Об этом изданию «Страна.ua» рассказал украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук.

По его словам, в прошлом зимнем сезоне от таких реалий жителей страны спасла теплая зима. Но 20 часов без электроснабжения — это не фантазии, а реалии жизни, указал Корольчук.

«Если зима будет обычной, то эти 20 часов могут стать абсолютной реальностью. Это не каждый день, но это возможно в пиковые периоды во время холодов и большой нагрузки на систему или ее разбалансировки», — отметил он.

Эксперт добавил, что даже в случае оптимистического сценария электроснабжения в украинских городах может не быть до 12 часов в сутки.

Многочасовые отключения света участились 10 октября в ряде регионов Украины и в Киеве. Представители власти поясняли, что такая ситуация связана с повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию крайне сложной. В следующие дни также постоянно поступали сообщения о повреждениях энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.

Ранее Украина прекратила заполнять хранилища газа после повреждения инфраструктуры.