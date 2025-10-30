На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса

Bild предупредил о суровой зиме на Украине из-за коллапса энергетики
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Украина этой зимой может столкнуться с крайне суровыми морозами из-за проблем в энергетике. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на украинские источники.

По информации издания, коллапс энергосистемы страны грозит катастрофическим похолоданием.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан предупреждал, что страна не сможет избежать перебоев с газо- и электроснабжением в зимний период. При этом российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, пункты управления и связи, а также по местам сосредоточения личного состава и техники противника.

До этого украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказал, что перегрузка энергосистемы на Украине зимой может оставить бытовых потребителей без электричества на 20 часов в сутки. По его словам, в прошлом зимнем сезоне от таких реалий жителей страны спасла теплая зима. Но 20 часов без электроснабжения — это не фантазии, а реалии жизни, указал Корольчук.

Эксперт добавил, что даже в случае оптимистического сценария электроснабжения в украинских городах может не быть до 12 часов в сутки.

Ранее Украина прекратила заполнять хранилища газа после повреждения инфраструктуры.

