Пьяный мужчина уснул с сигаретой во рту в Петербурге и не выжил в начавшемся пожаре

78.ru: в Петербурге мужчина уснул с сигаретой во рту и не выжил в пожаре
В Петербурге пьяный мужчина не выжил в пожаре после того, как уснул с сигаретой во рту. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в двухкомнатной квартире на проспекте Римского-Корсакова, 99А. Предварительно, мужчина уснул с зажженной сигаретой во рту, и в результате из-за этого загорелось одеяло. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В помещении начался пожар. Спасти мужчину не удалось.

До этого россиянин уснул с непотушенной сигаретой и сжег квартиры на 19,5 млн рублей. Суд признал мужчину виновным в уничтожении чужого имущества в крупном размере. Его приговорили к исправительным работам. Помимо этого, 10% его заработка будут удерживать в доход государства.

Ранее в Петербурге мужчина поджег съемную квартиру.

