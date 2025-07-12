В Петербурге мужчина поджег съемную квартиру

В Петербурге арендатор облил горючей жидкостью мебель и устроил пожар в квартире

В поселке Шушары ранее судимый мужчина устроил пожар в квартире, которую арендовал. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

В экстренные службы обратилась хозяйка квартиры по улице Валдайской, женщина сообщила, что ее арендатор устроил пожар в одной из комнат.

Прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленника. Выяснилось, что 35-летний безработный из хулиганских побуждений облил горючей жидкостью матрас и поджег, огонь быстро перекинулся на мебель. Возгорание удалось потушить. Известно, что ранее поджигатель был судим за серию разбойных нападений. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС.

Ранее россиянин поджег гараж соседа за отказ дать сигарету.