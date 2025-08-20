На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин уснул с непотушенной сигаретой и сжег квартиры на 19,5 млн рублей

В Нижегородской области мужчина сжег 8 квартир, уснув с непотушенной сигаретой
true
true
true
close
Shutterstock/Aleksey Matrenin

Житель Нижегородской области стал фигурантом судебного разбирательства после того, как покурил в кровати. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Балахне. Выкурив одну сигарету, мужчина оставил в металлической пепельнице непотушенные окурки, затем взял еще одну, но заснул с ней. Это стало причиной крупного пожара в его доме.

«Вследствие его действий в жилом помещении произошел пожар, уничтоживший имущество в восьми квартирах на общую сумму более 19,5 млн рублей», – сообщается в публикации.

Суд признал мужчину виновным в уничтожении чужого имущества в крупном размере. Его приговорили к исправительным работам. Помимо этого, 10% его заработка будут удерживать в доход государства.

До этого в Казахстане мальчик получил ожоги 96% тела из-за оставшейся без присмотра во дворе канистры с бензином. Пострадавший вместе с друзьями вышел гулять, и заметил емкость, которую не забрал сосед, ремонтировавший машину.

Дети решили поджечь канистру, в результате она взорвалась, огонь перекинулся на одежду ребенка. Пострадавшего спасти не удалось.

Ранее в Красноярске заряжавшийся телефон загорелся под подушкой у женщины.

