Три российских аэропорта восстановили работу

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Магаса и Нижнекамска сняли ограничения

В аэропортах Владикавказа, Магаса и Нижнекамска сняли ограничения. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 30 октября сообщалось, что план «Ковер» введен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. Причина введения ограничения не называлась.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что подразделения противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

28 октября ограничения вводили в аэропортах Домодедово и Жуковский, но первый уже возобновил работу.

Ранее Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву.