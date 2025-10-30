Силы ПВО сбили за ночь шесть летевших на Москву беспилотников

В течение ночи было уничтожено шесть направлявшихся к Москве беспилотников

Подразделения противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом на своей странице в мессенджере Max сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на местах падения обломков украинских беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

30 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на севере региона силы ПВО перехватили дроны в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах.

До этого стало известно, что над Рязанью произошли около 10 взрывов. По предварительной информации, город атаковали беспилотники. Местные жители рассказали, что от громких звуков сработала сигнализация автомобилей. Кроме того, горожане слышали звук мотора в небе. Первые взрывы послышались около 3:00 мск и продолжали раздаваться время от времени.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате сотни украинских беспилотников за ночь.