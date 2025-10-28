В трех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Кроме того, ограничения введены в аэропорту Пензы.

Обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами. Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Во вторник вечером временные ограничения были введены в аэропорту Калуги.

Как сообщило Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа за вечер в ходе отражения массированной атаки. Воздушная атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевших в направлении Москвы.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России.