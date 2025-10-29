Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом на своем канале в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 1:38 в его аккаунте появилась информация об одном сбитом беспилотнике, но через 6 минут Собянин опубликовал сообщение о еще двух дронах.

Как отметил градоначальник, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Вечером 28 октября средства ПВО сбили еще три беспилотника, направлявшихся в сторону столицы.

Как сообщило Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа за вечер в ходе отражения массированной атаки. Воздушная атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 35 единиц. Еще девять БПЛА уничтожены над Ростовской областью, по четыре — над Калужской и Тульской областями. Над Московским регионом уничтожены четыре беспилотника, в том числе три, летевших в направлении Москвы.

Ранее на Украине сотрудники Госспецсвязи присвоили более $2 млн на закупках дронов.