На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В шести аэропортах России приостановили полеты

Шесть аэропортов России временно ограничили полеты
true
true
true
close
Shutterstock

Ограничения на движение самолетов введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост о приостановке приема и отправки самолетов во Внуково опубликован в 3:05, в Домодедово — в 3:22, а об аналогичных мерах в региональных аэропортах — в 2:58.

Как уточняется, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации силами противовоздушной обороны двух дронов противника, летевших к столице.

В начале недели в Москве и Московской области сбили 40 украинских ударных БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Очевидцы рассказали о звуках взрывов в Раменском, Коломне, Бронницах, в Тульской и Калужской областях в ночь на 27 октября. Тогда ограничения на полеты вводились в Домодедово и Жуковском. На запасные аэродромы были отправлены три самолета.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами