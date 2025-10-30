В шести аэропортах России приостановили полеты

Ограничения на движение самолетов введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост о приостановке приема и отправки самолетов во Внуково опубликован в 3:05, в Домодедово — в 3:22, а об аналогичных мерах в региональных аэропортах — в 2:58.

Как уточняется, ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации силами противовоздушной обороны двух дронов противника, летевших к столице.

В начале недели в Москве и Московской области сбили 40 украинских ударных БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Очевидцы рассказали о звуках взрывов в Раменском, Коломне, Бронницах, в Тульской и Калужской областях в ночь на 27 октября. Тогда ограничения на полеты вводились в Домодедово и Жуковском. На запасные аэродромы были отправлены три самолета.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.