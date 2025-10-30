Журналист Осташко прокомментировал возможность возвращения иноагентов в Россию

Журналист, ведущий рубрики «Время своих» в программе «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко высказался о возвращении уехавших из России иностранных агентов. Об этом он рассказал в интервью проекту Metametrica, запись которого опубликована на Rutube.

У Осташко поинтересовались, следует ли России «прощать» иноагентов, уехавших из страны.

По мнению журналиста, статус иностранного агента это «сильное клеймо», но оно не является приговором.

«У нас нет запрета на приезд иноагентов в нашу страну. Пусть приезжают», — добавил Осташко.

По его словам, на иноагентов не следует обращать внимание, «без них нормально живется».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пенсии россиян-иноагентов необходимо перечислять на специальные счета, чтобы для ее получения они были вынуждены вернуться в страну и «ответить по заслугам». По его словам, такой человек, как иноагент, предает родину, разрушает ее, а сам гуляет по европейским городам, пока пенсию получает из Социального фонда России.

Ранее Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов.