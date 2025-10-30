На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист Осташко прокомментировал возможность возвращения иноагентов в Россию

Журналист Осташко заявил, что не считает статус иностранного агента приговором
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Журналист, ведущий рубрики «Время своих» в программе «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко высказался о возвращении уехавших из России иностранных агентов. Об этом он рассказал в интервью проекту Metametrica, запись которого опубликована на Rutube.

У Осташко поинтересовались, следует ли России «прощать» иноагентов, уехавших из страны.

По мнению журналиста, статус иностранного агента это «сильное клеймо», но оно не является приговором.

«У нас нет запрета на приезд иноагентов в нашу страну. Пусть приезжают», — добавил Осташко.

По его словам, на иноагентов не следует обращать внимание, «без них нормально живется».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пенсии россиян-иноагентов необходимо перечислять на специальные счета, чтобы для ее получения они были вынуждены вернуться в страну и «ответить по заслугам». По его словам, такой человек, как иноагент, предает родину, разрушает ее, а сам гуляет по европейским городам, пока пенсию получает из Социального фонда России.

Ранее Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами