На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин предложил начислять пенсию иноагентов на спецсчета

Володин: для пенсий иноагентов нужны спецсчета, чтобы они приезжали отвечать
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Пенсии россиян-иноагентов необходимо перечислять на специальные счета, чтобы для ее получения они были вынуждены вернуться в страну и «ответить по заслугам». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

По его словам, такой человек, как иноагент, предает родину, разрушает ее, а сам гуляет по европейским городам, пока пенсию получает из Социального фонда России.

«Надо это (пенсии. — «Газета.Ru») на спецсчет перечислять. <…> Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам», — сказал депутат.

До этого Володин заявил, что Госдума будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для Российской Федерации действиями. Спикер ГД отметил, что иноагенты за деньги от других государств пытаются разрушить РФ.

С 26 октября начал действовать закон об усилении уголовной ответственности для иноагентов. Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Кроме того, уголовная ответственность наступит для лиц, которые совершили данное преступление и уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Ранее Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами