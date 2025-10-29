Володин предложил начислять пенсию иноагентов на спецсчета

Пенсии россиян-иноагентов необходимо перечислять на специальные счета, чтобы для ее получения они были вынуждены вернуться в страну и «ответить по заслугам». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

По его словам, такой человек, как иноагент, предает родину, разрушает ее, а сам гуляет по европейским городам, пока пенсию получает из Социального фонда России.

«Надо это (пенсии. — «Газета.Ru») на спецсчет перечислять. <…> Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам», — сказал депутат.

До этого Володин заявил, что Госдума будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для Российской Федерации действиями. Спикер ГД отметил, что иноагенты за деньги от других государств пытаются разрушить РФ.

С 26 октября начал действовать закон об усилении уголовной ответственности для иноагентов. Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Кроме того, уголовная ответственность наступит для лиц, которые совершили данное преступление и уже имеют судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

