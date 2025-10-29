На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине арестовали экс-главу «Укрэнерго»

«Страна.ua»: Печерский суд отправил под стражу экс-главу «Укрэнерго» Кудрицкого
true
true
true

Печерский суд в Киеве отправил под стражу бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

При этом суд допустил возможность освобождения бывшего чиновника под залог в размере 14 млн гривен (330 тыс. долларов).

Бывшего руководителя украинского энергорегулятора обвиняют в присвоении крупных бюджетных средств посредством продвижения подконтрольных ему компаний на тендерах на реконструкцию стратегических энергетических объектов. Предполагается, что его сообщником был задержанный бизнесмен Игорь Гринкевич.

Владимир Кудрицкий руководил «Укрэнерго» с 2020 года и покинул этот пост из-за критики в январе 2024 года. До 2020 года чиновник занимал пост заместителя директора «Укрэнерго» по инвестициям.

В ноябре прошлого года сообщалось, что экс-глава компании «Укрэнерго» уехал в Польшу. Отъезд Кудрицкого мог быть связан с делом по предполагаемой краже из «Укрэнерго» 1,4 млрд грн в первые месяцы СВО. 28 октября Кудрицкий был задержан во Львовской области Украины.

Ранее на Украине рассказали о масштабах коррупции при закупке дронов.

