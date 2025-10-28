На Украине сотрудники Госспецсвязи присвоили более $2 млн на закупках дронов

Сотрудники спецслужб Украины присвоили свыше $2 млн при закупке БПЛА. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

По данным борцов с коррупцией, руководитель одного из департаментов Госспецсвязи Украины создал и реализовал план по растрате части из 30 миллиардов гривен ($713 млн), которые были в 2023 году выделены правительством на закупку БПЛА. Подозреваемый закупал дроны по заведомо завышенным ценам у некоторых выбранных компаний. Чтобы организовать их победу на тендерах, были привлечены подконтрольные фирмы, имитировавшие конкуренцию.

В результате только в период с мая по сентябрь 2023 года Госспецсвязь приобрела 400 дронов DJI Mavic 3 и 1,3 тысячи дронов Autel Evo Max 4T по цене, дороже рыночной на 70-90%. Сумма наценки составила 90 миллионов гривен (более $2 млн).

«Эти средства участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в частности, за рубежом», — рассказали в НАБУ.

При этом там добавили, что своевременно принятые меры позволили арестовать за рубежом более $4 млн на счетах компаний и еще $404 тыс. — на Украине.

До этого командир ВСУ обвинил президента Украины Владимира Зеленского в расформировании его роты за показания НАБУ. По словам военного, он стал разоблачителем по делу производителя ракет «Фламинго» Fire Point и ключевым свидетелем.

Ранее на Украине силовики пришли в офис генпрокурора.