Туалетную бумагу с изображением тысячи рублей признали оскорбляющей чувства верующих

В России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным журналистов, такое решение принял один из судов Москвы. Он признал запрещенной информацию, размещенную на туалетной бумаге с тысячерублевыми банкнотами.

Причиной запрета этого бытового «прикола» стало изображение на бумаге памятника князю Ярославу Мудрому — одному из самых почитаемых монархов в истории Древней Руси, причисленному к лику святых. Использование его на туалетной бумаге сочли оскорбляющим чувства верующих и противоречащим духовно-нравственным ценностям.

В июле 2024 года Преображенский районный суд Москвы уже выносил постановление о запрете единичного объявления одного из интернет-магазинов, торгующих бумагой с изображением тысячерублевой купюры. Тогда суд также согласился с тем, что товар оскорбляет чувства верующих, и принял решение о запрете доступа к странице товара. Однако это не помешало распространиться товару по другим торговым интернет-площадкам.

